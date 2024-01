Agencias.-

El tan esperado regreso de Belinda a la escena musical está a punto de materializarse con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Cactus”. Se especula que esta canción podría contener múltiples referencias y dedicatorias a relaciones pasadas.

Los seguidores de Belinda han estado atentos, señalando pistas que sugieren que la canción podría ser una dedicatoria a su relación con Christian Nodal, la cual concluyó en un enfrentamiento público.

Una nueva filtración de la canción parece confirmar las sospechas, revelando que “Cactus” podría estar dedicada a Nodal. Aquí te presentamos un vistazo a lo que algunos consideran como “la tiradera” de Belinda a su ex prometido.

La artista ha compartido en su cuenta oficial de Instagram un breve adelanto del videoclip del sencillo antes mencionado, y la primera pista sugerente fue una imagen de los ojos de Belinda, que coinciden con el tatuaje que Nodal se hizo en honor a ella.

En otra vista previa, se muestra a un hombre usando un sombrero similar al estilo de Christian Nodal durante sus actuaciones. La escena se desarrolla en un estudio de tatuajes en medio del desierto, donde el hombre se tatúa las iniciales de la cantante.

Además, la letra presuntamente filtrada de “Cactus” ha sido compartida por la influencer “Chamonic”. Desde los primeros versos de lo que parece ser un corrido tumbado, revelan una temática centrada en el desamor.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k…No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir… De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros… Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, indica el tema.

La letra completa estará disponible el 31 de enero cuando la cantante estrene el video oficial de la canción, negando o confirmando las teorías de sus seguidores quienes presumen, será la próxima “tiradera” de Belinda para su exprometido.