El Piojo Herrera se pelea con directivo del Cruz Azul

Durante este martes 30 de enero del 2024, se filtró un polémico video que ya ha dado la vuelta en redes sociales, pues en él se observa al director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel «Piojo» Herrera, peleando con un directivo del Cruz Azul en los pasillos del estadio Ciudad de los Deportes, ubicada en la Ciudad de México.

¿Qué muestran las imágenes?

En el curioso video, se muestra cómo Miguel “Piojo” Herrera comienza a hacerse de palabras con el argentino Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, a lo que posteriormente comienzan a lanzar manotazos asi como varios reclamos uno contra el otro.

“No faltes al respeto, no faltes al respeto”, es lo que se alcanza a escuchar por parte del directivo del Cruz Azul contra el Piojo Herrera. “A mí no me conoces”, sentencia con enfado el argentino.

Asegura que le faltó al respeto

Tras esto, Iván Alonso vuelve a reclamar al técnico de los Xolos de Tijuana; “le faltaste al respeto al técnico y a los jugadores”. Mientras todo esto sucedía, el Piojo intenta sostener con fuerza el brazo del argentino durante el intercambio de palabras.