Aprendiendo a cortarte el cabello

Agencias

Las redes sociales enloquecieron el día de ayer ante el regreso de la “beauty queen” mexicana: Yuya. Y es que la famosa creadora de contenido y (ahora) empresaria compartió un clip en TikTok confirmando su regreso, tras dos años de no subir videos; además, en Instastagram causó euforia al presumir el corte de cabello que ella mismo se hizo.

Sabemos que cortarse el pelo es una necesidad que surge cada cierto tiempo, pero muchas veces no queremos gastar o ir hasta el salón de belleza para darnos una despuntada. Por eso, seguramente más de una vez te ha dado tentación tomar las tijeras y cortártelo tu misma, lo cual suele generar resultados desastrosos e incluso a veces irreparables.

Pero no te preocupes, aquí te dejamos una guía con algunos consejos para que el día que quieras aventurarte puedas lograrlo sin fallos, justo como Yuya. Tal vez no sea el momento adecuado de hacerte unas capas noventeras o un fleco, pero con estos sencillos trucos podrás darte la despuntada que sin duda te revivirá el pelo (y te ahorrará unos pesitos).

1.- Consigue las herramientas adecuadas

Cuando llegue el momento, no vayas corriendo por tus tijeras de cocina, ya que no son lo suficientemente filosas y va a resultar en un corte disparejo y difícil de arreglar, te recomendamos investigar cuáles son las tijeras que usa tu estilista de confianza para que puedas conseguir herramientas de alta calidad que no te maltraten el pelo y puedas hacer cortes mucho más precisos.

2.- ¿Cortarte el pelo mojado o seco?

Existe un debate en el mundo del estilismo sobre si es mejor cortar el pelo cuando está mojado o seco. Aunque esto es preferencia de cada quien, es muy importante que el pelo esté completamente limpio antes de cortarlo, ya que si está sucio o grasoso puede resultar en un corte disparejo. Antes de tomar esta decisión, te recomendamos fijarte en la textura de tu pelo. Si lo tienes grueso o rizado, la mejor opción es mojarlo; si lo tienes muy delgadito o frágil, lo ideal sería hacerlo en seco.

3.- Empieza con cortes pequeños

Ahora que ya estás preparada, por fin llegó el momento de cortarlo. Si es la primera vez que lo haces, obviamente no es el mejor momento para hacerte un cambio drástico, empieza por dividir el pelo en dos como si te hicieras media coleta y amarra la parte de arriba con una pinza, después agarra un mechón pequeño de en frente y solamente corta pocos centímetros. Después, puedes usar ese pedazo de pelo como guía para el resto del corte para que quede parejo. Recuerda hacerlo muy despacio y con paciencia.

4.- Fíjate en la dirección de los cortes

La forma en la que agarras y diriges las tijeras es algo crucial para obtener buenos resultados. Te recomendamos jalar el mechón que vayas a cortar hacia abajo con los dedos rectos, después pon las tijeras arriba de los dedos completamente horizontal; cuando termines de hacer esto por todo el pelo, puedes hacer cortes verticales por todas las puntas, lo cual es algo que seguramente has visto a tu estilista hacer. Este método ayuda a hacer que el pelo tenga más movimiento y corrige cualquier disparejo que haya quedado.