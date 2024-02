Darán concierto sinfónico de Dragon Ball por su 40 º aniversario

Dragon Ball es una serie que probablemente no necesita presentación, pues la historia de Goku y sus amigos ha cautivado tanto a chicos como a grandes durante casi cuarenta años. Es por ello que, para celebrar su aniversario, se llevara a cabo un concierto en el que una orquesta sinfónica interpretara los temas más reconocidos de este popular anime.

Una orquesta llena de recuerdos

Es casi seguro que muchos recordaran diversos temas de esta serie, pues canciones como ‘Chala-head-chala’ o ‘Ángeles fuimos’ han resistido el paso del tiempo al punto de que hoy en día siguen en la memoria de muchísimas personas alrededor del mundo.

Ahora, los fanáticos de Dragon Ball podrán disfrutar de todas ellas al ritmo de una orquesta sinfónica, en lo que promete ser un evento memorable para todos los que acudan a presenciarlo.

Cabe destacar que en este concierto se entonarán canciones de las cuatro series de esta franquicia, es decir, Dragon Ball, la original de 1984, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y la más reciente, Dragon Ball Super, las cuales estarán acompañadas por imágenes y videos de la serie para hacer al evento aún más llamativo.

¿Cuándo y donde será el concierto sinfónico de Dragon Ball?

Este concierto se llevará a cabo en el Teatro Las Torres Satélite, en Ciudad Satélite, ubicada en el Estado de México, el día 4 de febrero a las 20:30 y cuyos boletos tendrán un costo de 350 y 530 pesos.

Este no es el único concierto de este tipo que ha sido traído a México, pues anteriormente tuvo lugar el concierto de los Caballeros del Zodiaco “Saint Seiya Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience”, e incluso, sagas de videojuegos tuvieron sus respectivos conciertos sinfonicos, como lo son “The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses” y “Pokémon: Symphonic Evolutions”.