Agencias

La actriz Maite Perroni sorprendió a todos al rechazar definitivamente la idea de volver a la música como solista, luego de la exitosa gira de conciertos que tuvo con sus compañeros de RBD en el “Soy Rebelde Tour”.

Durante un encuentro que la famosa tuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue cuestionada por su vida laboral y personal, momento en que confirmó sus planes de retirarse de los escenarios como artista en solitario.

Mientras algunos reporteros le preguntaron sobre las posibles nuevas fechas de RBD para este 2024, Maite afirmó que aún no existe nada concreto. Fue ahí en donde aseguró que no volverá a la música en plan de solista y aunque no cerró la puerta a la posibilidad de volver junto a “los Rebeldes”.

Asimismo, externó su deseo de volver a los foros de televisión al mencionar que “a mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”.