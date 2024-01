Noticias que fueron virales

STAFF ED

Aquí te compartimos un resumen de esas noticias que por alguna u otra razón lograron gran notoriedad en diversas plataformas, desde Facebook hasta TikTok. También te dejamos en link de cada suceso, en caso de que te los hayas perdido.

SIENTE QUE ES UN MILAGRO

Shannen Doherty acaba de recibir el sexto tratamiento para combatir el cáncer, que le fue detectado en 2020, y a pesar de que se encuentra en la fase 4 de la enfermedad, la actriz mostró grandes avances, luego de que a lo largo de las primeras cuatro terapias no registrara ningún avance significativo, por lo que ella misma ha descrito su mejoría como una intervención de Dios que, finalmente, le “está dando un respiro”. La famosa comentó que: “Después de la sexta o séptima terapia, realmente vimos como el tratamiento fue capaz de romper la barrera hematoencefálica, ¿si llamo a eso un milagro?, sí, para mí esto que está pasando es un milagro, porque a pesar de que no parecía haber resultados, el doctor me alentó para seguir con el tratamiento”.

VIO UN OVNI

El cantante Claudio Yarto, ex integrante y líder del grupo Caló, presentó un video en el espacio de Jaime Maussan en donde se observa una especie de nave que circunda el cielo, cerca del Periférico de la Ciudad de México. El video tomado por un amigo del cantante, de nombre René, fue analizado por Maussan y Yarto, señaló que no son dos objetos ni algo separado, ni un globo como algunas personas opinaron; de hecho, Maussan añadió que se trata de un plato metálico y que no hay duda de su autenticidad.

HACE LLORAR A FAN

En redes sociales, un video muestra cómo una niña rompe en llanto tras el rechazo de Natanael Cano de tomarse una fotografía con ella. El corto clip suma ya miles de reproducciones en TikTok y cientos de usuarios han dejado su opinión al respecto. Natanael Cano es uno de los artistas mexicanos más populares del momento, sin embargo, parece que no siempre está dispuesto a atender a su audiencia.

FRANK CUESTA ATACADO

Frank Cuesta, youtuber y animalista originario de España, sufrió un fuerte accidente durante una transmisión en vivo después de que fuera embestido por uno de los ciervos que viven en su santuario de animales. Los hechos ocurrieron en Bangkok, Tailandia, cuando Frank paseaba cerca de los animales, hasta que un ciervo decide embestirlo ante lo que el animalista busca controlar al ciervo al tomarlo por sus cuernos, pero el animal no deja de atacar. Son varios minutos de lucha y en donde solo se escuchan los gritos del creador de contenido; el video de lo sucedido rápidamente se hizo viral.

CONQUISTÓ FERIA DE LEÓN

Gracias a Internet hemos descubierto a grandes personas que nos regalan momentos divertidos, uno de ellos es “La Monja” que, desde su aparición en redes sociales (TikTok principalmente) llamó la atención de los usuarios por sus pasos de baile en el centro de un juego mecánico. Durante estas fechas se está llevando a cabo la Feria de León 2024, y por supuesto, La Monja se hizo presente y su paso por dicha fiesta fue un éxito pues el público la aclama cuando se encuentran en la zona de juegos.

NECESITA ASIENTO INCLUSIVO

Gracie Bon, una famosa modelo de Instagram, se volvió viral en internet después de que exigió que los asientos de aviones sean más grandes porque no cabe en ellos. Fue en un video de Instagram en donde Gracie Bon se volvió viral; ahí expresó que no está conforme con el tamaño de los asientos de las aerolíneas por lo que les exigió que los amplíen. En el video, con una postura firme, la joven agregó que no es su culpa tener un trasero grande y que los aviones deben de estar preparados para servir a chicas grandes como ella.

PIDEN PERDÓN CON MANTA

El espíritu romántico del 14 de febrero ya se comienza a sentir, un ejemplo es lo que pasó el pasado 29 de enero, en el puente peatonal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) de Tampico cuando un enamorado colgó una lona con un mensaje de perdón, el mensaje era sencillo, pero elocuente: “Perdóname Ale siempre serás tú”, se lee en letras negras sobre un fondo color blanco; además, en gruesas letras color rojo destaca lo siguiente: “Te amo chaparrita”. A las cortas, pero contundentes frases, lo acompaña la imagen de un caracol caricaturizado con ojos redondos y afligidos para reflejar el sentir de la o el autor de esta lona, que causó curiosidad entre la comunidad estudiantil de la zona sur de Tamaulipas.

