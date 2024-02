Celebrando a la amistad

Agencias

Lo sabemos, San Valentín no es para todos y si eres de aquellas personas que no tiene nada que hacer en ese día lleno de romanticismo, que “odia” el amor o simplemente prefiere pasarla con sus amistades más cercanas, tenemos algunos planes perfectos para ti.

1.- Art Night

Si estás buscando un plan original, creativo y muy divertido para hacer con tus amigas y amigo este San Valentín ¿qué tal una art night? Básicamente consiste en ir a cenar o tomar un drink a un restaurante al mismo tiempo que puedes pintar una obra de arte. También puedes armar el mismo plan en tu casa, para ahorrar algún dinerito

2.- Juegos de cartas con preguntas de introspección

Los juegos de cartas con preguntas de introspección se han vuelto muy populares en años recientes. Si quieres hacer un plan diferente con tus amistades, este año debes considerar esta opción. Lo único que necesitas es comprar el juego (te recomendamos We Are Not Really Strangers o Somos)

3.- Picnic

El mejor plan de San Valentín (si nos lo preguntas). Las opciones son infinitas. Puedes hacer un picnic de día, de noche o en algún spot especial. No olvides que la comida en este tipo de planes lo es todo así que piensa con tiempo qué es lo que vas a llevar.

4.- Quemar cartas

Si este 14 de febrero lo vas a pasar con el corazón roto es momento de liberarte. Sabemos que las rupturas duelen, pero no queremos que eso te impida que pases un buen rato. Una actividad que puedes hacer es quemar cartas. Escribe en una hoja de papel tu despedida a esa persona que quieres dejar en el pasado y quémala, eso sí, hazlo en un lugar controlado y con las medidas de seguridad necesarias.

DATO IMPORTANTE:

A veces lo único que necesitas para sentirte mejor es una fiesta con tus mejores amigos y amigas llena de comida rica, un ambiente relajante y seguro. Un vintage cake, bebida colorida, flores y decoraciones en forma de corazones no te pueden hacer falta en estos días del Amor y la Amistad.