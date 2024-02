Estrenos que llegan este mes

Agencias

La lista de estrenos de Prime Video en febrero 2024 arranca con la llegada de la serie basada en la película “Sr. y Sra. Smith”, de la cual te hablamos más detalladamente en la nota que te dejamos aquí abajo, en esta misma sección.

Además, a la plataforma llega otra de las películas nominadas a los Oscar 2024, se trata de “American Fiction”, que está nominada como Mejor película, en las categorías de Mejor actor y Mejor actor de reparto, Mejor guión y música original.

También llega una nueva temporada de la serie mexicana “El juego de las llaves” y un nuevo proyecto de Jennifer Lopez que se va a estrenar al mismo tiempo en el que va a lanzar su nuevo álbum, sin más, te dejamos la lista de estrenos.

SR. Y SRA. SMITH – FEBRERO DOS

Dos desconocidos consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida glamorosa en Manhattan. ¿La trampa? Ahora serán un matrimonio que enfrentará una misión de alto riesgo cada semana.

ASCENSO – FEBRERO NUEVE

Ana es una ambiciosa pasante que sueña con una carrera en arte. Cuando la ascienden a primera clase en un viaje de trabajo, conoce a Will, quien confunde a Ana con su jefa… una mentira piadosa que desencadena un romance.

EL JUEGO DE LAS LLAVES, NUEVA TEMPORADA – FEBRERO 14

A solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias del pasado. En esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan.

THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY – FEBRERO 16

No se parece a nada que hayas visto antes de Jennifer Lopez. La artista ha creado una odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal.

SEÑORA INFLUENCER – FEBRERO 21

Esta cinta mexicana dio mucho de qué hablar desde antes de su estreno en cine, ahora la podrás disfrutar desde casa. Aquí conocemos a Fátima, una señora que se convierte en una de las influencers más famosas del momento.

BLACKBERRY – FEBRERO 21

Esta película canadiense de drama y comedia narra la historia del meteórico ascenso y la catastrófica desaparición del primer teléfono inteligente del mundo: Blackberry. La película inicia en 1996 y culmina con su caída en 2012.

SIN AIRE – FEBRERO 23

Dos hermanas bucean en un lugar hermoso y remoto, pero una es golpeada por una roca, dejándola atrapada 28 metros más abajo. Con niveles de oxígeno peligrosamente bajos y temperaturas frías, su hermana tendrá que luchar y hacer lo imposible para salvarle la vida.

AMERICAN FICTION – FEBRERO 27

Ganadora al Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto y nominada como Mejor Película en los Premios de la Academia. La película sigue a un novelista frustrado que, por despecho, escribe en broma un libro “negro” muy estereotipado que irónicamente termina publicándose.

THE SECOND BEST HOSPITAL IN THE GALAXY – FEBRERO 23

En esta nueva serie animada conocemos a las doctoras Sleech y Klak, quienes se verán en la obligación de tratar una epidemia que amenaza la galaxia. Con ingenio y compasión, las doctoras se las ingeniarán para curar esta enfermedad.

REINA ROJA – FEBRERO 29

En esta serie española, Antonia es la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le permite convertirse en “Reina Roja” de un proyecto policial secreto. Cuando el hijo de un magnate es asesinado y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la “Reina Roja” se pone en marcha.

PRIME VIDEO CHANNELS / TIENDA PRIME

NBA, en vivo y en exclusiva

Halo, temporada 2 – febrero ocho

Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1 – febrero 11

La casa de los famosos: Colombia – febrero 11

Pato – febrero seis