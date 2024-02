Farmacias del Issste con abasto del 97% en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Tras un cambio de estrategia, actualmente las farmacias del Issste en Tamaulipas tienen un abasto de hasta el 97 por ciento de medicamentos, aseveró el subdelegado administrativo Raúl Villanueva Guerrero.

“A partir de hace seis meses aproximadamente de que empezamos a supervisar, pasamos de tener un 85, 86 por ciento, en la actualidad andamos teniendo un 96, 97 por ciento de abasto en todo Tamaulipas”, refirió.

No era falta de medicamentos, sino malos procesos

Entrevistado este jueves, el Subdelegado Administrativo del Issste reveló que lo que pasaba anteriormente era que muchas veces no era que no había medicamento en el Issste en México sino que no se hacía el procedimiento correcto.

“Los encargados de farmacia, los responsables, se esperaban hasta ya no tener medicamento para hacer el nuevo pedido”, y el cambio de la estrategia fue que se empezó una supervisión diaria y se llevó a cabo un monitoreo para que no bajara el abasto de medicamentos.

“Si hay medicamento en México que se pida y que se pida un extra para tener en inventario y que nunca se acabe, que nunca llegue a cero, esa es la estrategia”, detalló.

Issste adopta una nueva estrategia

Villanueva Guerrero destacó que ha sido tanto el éxito del nuevo sistema de abasto de medicamentos en el Issste que esta estrategia ha sido “adoptada” y se está replicando en otras instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia Secretaría de Salud.

Cabe señalar que al referirse a uno de los segmentos poblaciones más vulnerables, el Subdelegado Administrativo del Issste refirió que en la cobertura de los medicamentos que requieren jubilados y pensionados hay un 97 por ciento de abasto de medicamentos.

☀️ También puede interesarte: Usuarios del Issste sin medicamentos

“Lo que hay en México que se llama el Cenadi (Centro Nacional de Distribución) lo tenemos aquí, si no lo tenemos aquí y si no existe en México se autoriza una compra y con esa compra se surte el medicamento”, dijo para concluir.