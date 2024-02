Joven cae desde teleférico tras desastroso rescate

Una dramática e indignante escena tuvo lugar el sábado pasado en Mammoth Mountain, un parque nevado para esquiar ubicado en California, Estados Unidos, en el que una adolescente de 16 años cayó desde lo alto de un teleférico tras estar colgada por varios minutos de la canastilla.

Según informan medios locales, el accidente tuvo lugar mientras la joven se encontraba en el teleférico, del que no le era posible soltarse. Tras esto, elementos de la policía y personal de rescate se acercaron para salvar a la joven, instándola a soltarse para atraparla.

Lamentablemente, el resultado no fue el que esperaban y la adolescente terminó por caer al suelo, sufriendo severas lesiones en el proceso.

#MammothMountain Going #skiing they, it would be fun. This is what happens when you don’t hold the blanket or tarp properly. pic.twitter.com/cyXfXyqqsZ

— Dave Toussaint (@engineco16) January 30, 2024