Toluca golea a León con anotación de Alexis Vega

Toluca hizo valer su estatus de local luego de vencer a León con un contundente 4-1 en el Estadio Nemesio Diez, donde Alexis Vega marco una anotación con el equipo que lo vio nacer en el futbol mexicano.

Así fue el partido de Toluca contra León

Tras los primeros 15 minutos de juego, apareció Edgar ‘Gacelo’ López, quien le cedió el balón a Juan Pablo Domínguez, quien fácilmente realizo una bicicleta para quitarse la marca de Adonis Frías, haciéndose el espacio para rematar y marcar la primera anotación del partido.

Momentos después, Valber Huerta cabeceó el balón para que su compañero Federico Pereira volviera a impactarlo con la cabeza, yendo directo hacia la portería, pero encontrándose con el guardameta Rodolfo Cota, quien al principio parecía haber controlado la situación, no obstante, Pereira contrarremató de pierna derecha para el segundo gol de los mexiquenses.

El tercer tanto lo realizó el uruguayo Maximiliano Araújo, luego de una jugada de primer nivel con Jean Meneses, lo que dejaría la pizarra 3-0 antes de terminar el primer tiempo.

León no se rinde… pero no lo logra

Durante la segunda mitad, el técnico Jorge Bava hizo movimientos e hizo ingresar al campo de juego a Nicolás ‘Diente’ López, quien rápidamente anotó el gol de los visitantes, al aprovechar un pase con ventaja que le puso Ángel Mena, marcando el 3-1 para su equipo.

No obstante, a medida que pasaban los minutos, el deseo de León no se concretó, ni con la entrada de Andrés Guardado, que intentó por varios medios conseguir el 3-2, pero no sucedió.

El que sí se hizo presente fue Alexis Vega, teniendo sus primeros minutos con el Toluca en el Clausura 2024 y usándolos al máximo, pues ya en la recta final, Emilio Orrantia arribó para meter un centro al área, que Alexis remató marcando el 4-1 definitivo.

Y es así que los Diablos Rojos llegaron a ocho puntos en el torneo, acercándose a los equipos de la parte alta de la tabla general, mientras que el León se quedó con cuatro unidades.