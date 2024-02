STAFF ED.-

El Estadio Azteca en la Ciudad de México será la sede del partido inaugural del Mundial de 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Este icónico recinto mexicano ostentará el título de ser el primer estadio en la historia en albergar partidos inaugurales de tres Mundiales diferentes, después de las ediciones de 1970 y 1986.

La edición de 2026 marcará un hito al ser el primer Mundial en el que participarán 48 selecciones, en contraste con las 32 habituales.

Esta expansión llevará a la celebración de un récord de 104 partidos en total, ampliando la competición y brindando más oportunidades a equipos de todo el mundo.

