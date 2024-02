Plurinominales deben desaparecer porque sólo benefician a lo más nefasto de la política

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Porque benefician a quienes son lo más nefasto de la política, las diputaciones y senadurías plurinominales deben desaparecer, advirtió Gustavo Cárdenas Gutiérrez, legislador local por Movimiento Ciudadano (MC).

El emecista se dijo a favor de la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar las plurinominales con la intención de adelgazar al poder legislativo federal.

“La posición de Movimiento Ciudadano es que las plurinominales no deben de existir porque a final de cuentas es una decisión unipersonal, un jefe de partido y escoge a sus consentidos”, dijo.

Además, esas candidaturas permite que se “cuelen” a las senadurías y a las diputaciones personas de dudosa capacidad, “como es el caso ahorita que están apuntados los más nefastos políticos de este país”.

Cárdenas Gutiérrez criticó, sin embargo, el paquete de iniciativas que López Obrador envió a la cámara de diputados, al considerar que obedece más a un tema mediático y no a una real intención de generar beneficios a la sociedad.

Debe prevalecer el Estado de Derecho

“Debe prevalecer el estado de derecho y esto no podemos solaparlo, sobre todo que el presidente no ha movido un dedo para poner orden, y eso de los abrazos no balazos es una tontería del tamaño del mundo.”, apuntó.

Es una ridiculez elegir jueces y magistrados a través del voto popular

Calificó como una ridiculez el que se pretenda elegir a jueces y magistrados a través del voto popular.

“Pero lo más grave es que se quieran elegir a los jueces, a los magistrados, a través de un voto. Esa sí es una ridiculez, es un atentado a la democracia y eso es lo que no podemos permitir”, dijo.