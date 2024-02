Continúan buscando controlar plaga de lirio acuático

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Las acciones para controlar la plaga de lirio acuático en el sistema lagunario del sur del estado se deben de dar de manera coordinada entre las diferentes instancias involucradas, ya que es un tema difícil porque su reproducción se da de manera sumamente rápida, afirmó el subsecretario de Medio Ambiente Karl Heinz Becker Hernández.

“Sí es significativo lo que se ha visto en la zona sur del estado, también en la parte de la Presa, hay que coordinarse con las autoridades correspondientes también para que se tomen acciones”.

El lirio acuático dijo, afecta la calidad y el propio volumen de agua.

“Sobre todo en la calidad del agua porque ralentiza el flujo del oxígeno, entonces no se oxigena bien y también tapa, sí afecta mucho en la reproducción de peces y otros mamíferos, más el consumo de la misma agua que tiene la planta”.

A menor volumen de agua se reproduce más rápido, alertó.

Becker Hernández señaló que el lirio acuático es difícil de controlar porque puede llegar cualquier tipo de ave o un día ventoso avienta la semilla y vuelve a florecer de manera sumamente rápida; “el proceso natural de esa manera se da”.

“Por eso lo difícil de controlar y se da muy rápido, sin embargo ahorita por las condiciones en las que se encuentran los volúmenes de los cuerpos de agua es mucho más fácil que se esté reproduciendo”.

En ese sentido, dijo que la manera más rápida y correcta que se puede utilizar para retirarlo es la mecánica.

“Es meter un cepillo que pueda sacar desde abajo y es bien importante que se haga de una manera correcta porque si no se extrae bien el bulbo en dos semanas puede llegar al mismo tamaño, crece muy rápido y es un problema porque ralentiza la oxigenación, la luz no permea, te empieza a desoxigenar el área y muchos peces y otros mamíferos se pueden pueden ver afectados”, recalcó.

“Lo que se tiene que hacer es buscar de manera mecánica, así como lo estuvieron haciendo en Reynosa en su momento”, precisó.

Señaló que han estado en contacto con la Conagua ya que el litio acuático se encuentra en un cuerpo de agua donde no está facultada la Secretaría del Medio Ambiente, “sin embargo no es un tema desconocido, ya se ha buscado atacar, para que no se esté repoblando y que el esfuerzo no sea en vano”.

El Subsecretario del Medio Ambiente mencionó que la plaga del lirio acuático también se registra en la frontera norte del estado, principalmente en la Laguna La Escondida y el Canal Anzaldúas.

“Es donde más estuvo el problema el año pasado, pero ahorita donde más nos han estado llamando es de cuestiones del sur”, señaló.