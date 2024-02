Agencias

Cat Janice es una cantante estadounidense que se hizo viral en redes sociales a causa de su cáncer terminal y la forma en la que busca cuidar de su hijo de siete años, aun si llega el momento de su fallecimiento.

La artista subió un video en sus redes sociales donde explicó su delicada situación de salud, la cual se vio agravada por el regreso de su cáncer, por lo que solicitó a sus seguidores reproducir su más reciente canción “Dance You Outta My Head”.

“Mi última alegría sería si guardaras mi canción ‘Dance You Outla My Head’ y la reprodujeras, por que todas las ganancias van directamente a mi hijo de siete años que estoy dejando atrás”, señaló la cantante estadounidense.

El éxito de la canción fue tal, que recientemente Billboard consideró a Cat Janice dentro del Top 40 de artistas Hot Dance/Electronic y cientos de personas la han utilizado en redes sociales con el objetivo de que ella pueda monetizar.

Asimismo, los usuarios de redes sociales han optado por interactuar con sus videos para que “Dance You Outla My Head” llegue a más personas y así pueda recaudar más fondos para que al pequeño de siete años no le falte nada tras el fallecimiento de su madre.

Fue en 2021 que Cat Janice se percató de que tenía un bulto en el cuello, pero al haber padecido covid-19 no le tomó importancia hasta 2022, cuando se dio cuenta de que la protuberancia seguía ahí decidió ir al doctor y su diagnóstico fue sarcoma.

El sarcoma es un tipo de cáncer que empieza en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo; sobre el apoyo que ha recibido en redes sociales, la cantante se dijo sumamente agradecida y expuso que está “rezando para que un milagro me ayude a superar esto”.