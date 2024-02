Taylor Swift lanza advertencia a joven que rastreó su jet privado

Los abogados de Taylor Swift han amenazado con tomar acciones legales contra un estudiante universitario encargado de administrar cuentas en redes sociales en las que se rastrean los movimientos de sus aviones privados y la cantidad de CO2 que producen.

Jack Sweeney, estudiante de tercer año en la Universidad de Florida Central, ha administrado varias cuentas que se dedican a rastrear las trayectorias de vuelo de aviones y helicópteros propiedad de celebridades, multimillonarios y otras figuras públicas.

Sus cuentas utilizan datos públicos, los cuales son utilizados para estimar la cantidad de emisiones producidas por las aeronaves. Está no es la primera vez que este estudiante se encuentra en el ojo de la celebridades, pues ya se había enfrentado a Elon Musk en 2022 por compartir los detalles de su avión.

Por su parte, los abogados de la intérprete de “Cruel Summer” en Washington señalaron que la cantante no tendría más remedio que buscar todos y cada uno de los recursos legales si no dejaba su «comportamiento de acecho y acoso», señalando que el comportamiento en línea de Sweeney estaba poniendo su seguridad y bienestar en riesgo, remarcando también que el hecho de que su jet sea rastreado le provoca de angustia emocional y física.

Taylor Swift has apparently sold N898TS, the Falcon 900. The new owner is Triangle Real Estate LLC which is https://t.co/Gbt8tG97Of. pic.twitter.com/19YQyvmh67

— Jack Sweeney (@Jxck_Sweeney) February 4, 2024