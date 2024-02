A Chiefs no le afecta no ser los favoritos 

Los jugadores de Kansas City Chiefs, Isiah Pacheco y L’Jarius Sneed, afirmaron que a su equipo no le afecta no ser el favorito en el Super Bowl LVIII, donde se medirán con San Francisco 49ers el próximo domingo.

Chiefs seguirá adelante

Los Chiefs se encuentran por debajo en las apuestas como campeón de la NFL debido a que clasificaron como el equipo número tres de la Conferencia Americana (AFC); su rival, los 49ers, fue el cuadro número uno de la Conferencia Nacional (NFC), no obstante, esto no ha causado ningún malestar en el equipo.

«No molesta, he estado en esa puerta toda mi vida, así que sólo la abrazamos. Me encanta. Esto me ha hecho ser quien soy, así que no estoy realmente preocupado por eso, al contrario, estamos más motivados que nunca», explicó el esquinero.

Chiefs se ha enfrentado a diversos problemas

Kansas City entró en una crisis de la semana 8 a la 16 de la temporada regular; luego de sumar cinco derrotas y tres victorias en ocho juegos, lo cual hizo que perdieran popularidad, algo con lo que coincidió su entrenador, Andy Reid.

«Entiendo la razón por la que no somos los favoritos. Tuvimos algunos altibajos durante la temporada, pero nunca me siento como un perdedor al entrar en un juego», aseveró el coach en la conferencia de prensa de los campeones de este jueves.

La crisis en Chiefs ha quedado en el pasado

Reid, quien ha llevado a los Chiefs a cuatro Super Bowls, incluido el del presente año, aseguró que dicha crisis es algo que ya ha quedado en el pasado.

«Superamos todo eso, ahora en los ‘playoffs’ todo va más rápido, pero somos profesionales; hoy simplemente estos muchachos saldrán al campo y harán su trabajo», concluyó el entrenador.

Los Chiefs buscarán este domingo ante los 49ers convertirse en el primer equipo desde los New England Patriots de 2003-2004 en ganar Super Bowls consecutivos.