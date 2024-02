Eleazar del Valle, más conocido como el ‘Kompa Yaso’, es uno de los comediantes más famosos de la actualidad, apareciendo en programas de televisión en donde logró cautivar a su audiencia, además de tener su propio podcast y varios proyectos más.

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante, quien es conductor en programas de espectáculos, se contactó con la hermana del humorista, Alicia del Valle, quien reveló que su familiar se encuentra «un poco delicado», por lo que se encuentra internado y en atención médica constante.

¿Qué tiene el Kompa Yaso?

Durante la entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo, la hermana del Kompa Yaso aseguró que el famoso personaje detrás de la máscara ha estado teniendo síntomas lo han hecho sentirse terrible, lo que ha provocado que se requiera una hemodiálisis de manera urgente.

Esto fue lo que dijo: «Está delicado, no es agradable decir pero estuvo vomitando ayer, se ha sentido muy débil, ahorita lo traje al hospital, no sé si queda internado. Le urge la hemodiálisis, se lo estuvo haciendo con la frecuencia que debe pero el martes no se la hizo porque se sentía mal».

☀️ TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dámaso Anaya asume rectoría de la UAT para el período 2024-2028

Así mismo, aseguró que Eleazar requiere de manera urgente la donación de un riñón, aunque tampoco se le ha dado mucha información en torno al padecimiento de su hermano. Acompañado de su hija, el comediante se mantiene internado y en atención médica continua.