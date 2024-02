Carlos III agradece mensajes de apoyo tras diagnostico de cáncer

El rey británico Carlos III dio a conocer que se encuentra agradecido “de todo corazón” por los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido durante estos últimos días, después de que fuese diagnosticado con cáncer.

“Como sabrán todos aquellos que han sido afectados por el cáncer, esos pensamientos amables son el mayor consuelo y aliento”, escribió en un mensaje divulgado hoy.

“Es igualmente alentador escuchar cómo compartir mi propio diagnóstico ha ayudado a promover la comprensión pública y arrojar luz sobre el trabajo de todas aquellas organizaciones que apoyan a los pacientes con cáncer y sus familias en todo el Reino Unido y el resto del mundo”, agregó el rey.

Finaliza afirmado que ese “incansable cuidado y dedicación es aún mayor como resultado de mi propia experiencia personal”, subrayó en el mensaje acompañado por su firma.

A thank you message from His Majesty The King.

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024