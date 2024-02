El alcalde chileno de la comunidad de Florida, Jorge Roa, fue detenido luego de protagonizar un accidente vehicular mientas conducía en estado de ebriedad, razón por la que renunció a su cargo y decidió pagar por su crimen. No obstante, fue encontrado sin vida momentos más tarde.

Se habría suicidado

Roa fue encontrado dentro de su domicilio en la región BioBío, desde donde fue trasladado para realizar los exámenes correspondientes, según informan los primeros reportes. Aparentemente, el mismo habría acabado con su vida.

Antes de darse estos hechos, Roa emitió un comunicado donde informaba que renunciaba al puesto de alcalde a fin de cumplir con el castigo que se le fuera otorgado por las autoridades luego de su incidente vial provocado por el alcohol, en el cual únicamente hubo perdidas materiales.

«Cometí un tremendo error, infringí la Ley, y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello. Ocurridos los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles», escribió en Facebook.

Su salud se estaba deteriorando

El alcalde chileno había advertido que su salud se estuvo deteriorado progresivamente durante varios meses, en los cuales perdió peso y no se encontraba bien tanto física como psicológicamente. Estas afectaciones solo empeoraron luego de haber sufrido traiciones, así como supuestas deslealtades por parte de personas de confianza.

En una de sus últimas publicaciones, señaló que varias páginas se encontraban dañando su credibilidad por medio de perfiles anónimos.

«A esto se suman las redes sociales con páginas falsas, y que se escondían tras perfiles falsos. Debo reconocer el apoyo de muchas y muchos funcionarios que estuvieron siempre conmigo, no incondicionalmente sino que con puntos de vistas distintos, porque sabían que me gustaban que lo que hiciéramos tuviera enmarcado de manera correcta, dando un sello de calidad a nuestra gestión» se lee en uno de sus últimos posts antes del anuncio de su fallecimiento.