Así fue el Halftime Show

En lo que tal vez algunos podrían considerar como un show de medio tiempo “insípido”, el cantante Usher ofreció un espectáculo en el que hizo un repaso por sus tres décadas de carrera mientras el mismo tiempo promocionaba su nuevo material discográfico: “Coming Home”.

El originario de Texas hizo un homenaje a Las Vegas, lugar en donde se realizó el Super Bowl LVIII, pues al inicio todo fue alusivo a un espectáculo circense. Además, no faltó la presencia de una banda (prácticamente no hay artista que no lleve una) así como varios artistas invitados.

Usher Raymond IV, nombre real del cantante, estuvo acompañado en diversos momentos por Alicia Keys, HER, Will.i.Am, Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson. Fue así como el Allegiant Stadium se llenó de R&B, luces, pasos de baile increíbles y mucha vibra de los tempranos 2000.

Afortunadamente Usher no fue el único artista que actuó en este evento deportivo tan importante, y es que previo al gran partido (por parte de Tiktok) hubo un concierto que fue protagonizado por Gwen Stefani.

Quien fue la vocalista de la agrupación noventera No Doubt, se encargó de entretener a los miles de fans que esperaban el inicio del juego entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Además de presentar algunos de sus éxitos, también presentó su nuevo sencillo: “Purple Irises”.

Por otro lado, la cantante Andra Day interpretó “Lift Every Voice” previo al inicio del partido. Posteriormente, Post Malone realizó una interpretación especial del tema “America The Beautiful” solo acompañado de su guitarra; y finalmente, el himno de Estados Unidos fue interpretado por la cantante Reba McEntire.