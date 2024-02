Daniel Bisogno sigue hospitalizado por infección grave

La salud de Daniel Bisogno sigue dando de que hablar, pues hace tan solo unos días se informó en el programa Ventaneando que fue hospitalizado. Ahora, sus compañeros revelaron algunos detalles y explicaron que el conductor estará ausente debido a que se encuentra bajo observación por una infección en los pulmones.

La salud de Daniel Bisogno

Durante la transmisión de este lunes en “Ventaneando”, los conductores revelaron que Daniel Bisogno sigue hospitalizado y bajo tratamiento médico por una infección.

Si bien, no dieron más detalles al respecto, Linet Puente señaló que el también actor sufre de un problema en el pulmón del que hablará una vez que se encuentre nuevamente frente a las cámaras.

“Le están haciendo estudios, dándole seguimiento a lo que ya tenía, hay un temita ahí con el pulmón que él lo contará cuando venga, pero bueno, es un tema complejo (…) Le quitaron la vesícula, hay que recordarlo, y obviamente eso trajo unas consecuencias que ya platicaremos después”, indicó Linet Puente

Los problemas de salud de Bisogno

Todo esto se remonta a mediados de 2023, cuando Daniel Bisogno se ausentó del programa a cargo de Pati Chapoy, generando rumores que apuntaban a que estaba en terapia intensiva por lo delicado de su estado. Más tarde volvería a aparecer, pero con un aspecto que muchos calificaban como “demacrado” y él mismo reveló que acudió al médico porque comenzó a sentirse débil.

“El doctor me dice hay que hacerse exámenes de todo y de todo es de todo, entonces, me hicieron ultrasonido de hígado, me pide el doctor que me haga prueba de todo incluida VIH…”, relató en una entrevista con Pati Chapoy expresando su temor de que pudiera filtrarse esta información.

Finalmente, tras someterse a varios estudios, los médicos indicaron que no padecía de VIH y determinaron que tenían que extraerle la vesícula. Aunque esto le trajo otros problemas de salud por los que ahora se encuentra bajo tratamiento médico.