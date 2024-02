Telmex “ya no es negocio”, advierte Carlos Slim

El empresario Carlos Slim señaló que por el momento Telmex no es negocio, resaltando que se encuentra en números rojos desde hace 10 años. No obstante, a pesar de esta situación comentó que no está en sus planes vender la empresa, pues lo acordó así con sus hijos

Las declaraciones de Carlos Slim sobe Telmex

“Nos la dejaron sin fondo de pensiones, entonces creemos un fondo de pensiones que vale como 160 mil y a que le quitamos como 20 mil cada año, de lo que produce cada año se lo quitamos para poder hacer viable la pobreza de Telmex, para que no se endeude ilimitadamente, no sé si me explico”, dijo.

Slim añadió que “en el caso de Telmex, nos heredaron ahí una bomba de tiempo, que nos ha hecho que, durante los últimos, creo que 12 años, no hemos cobrado, no hemos dado ni un dividendo en Telmex, no hemos recomprado, nada en la empresa, y hemos tenido que estar apoyando”.

“Nos heredaron ahí unas pensiones, unas jubilaciones, que son a los 48 y a los 53 años, ya, afortunadamente ya se reestructuró eso, además acababan ganando de 160 a 170 de lo que ganaban al salir al último año, porque ganan lo que se les da de jubilaciones más la del Seguro Social, o más 15 o 12 por ciento de la Siefore”, puntualizó.

Sin oportunidad en la televisión

Junto a estos problemas, Carlos Slim destacó que son la única empresa del mundo que no tiene servicio de televisión de paga.

“Nos bloquearon las televisoras y el gobierno. Van cinco gobiernos que no lo autorizan. Empezó con Fox y hasta ahora no tenemos televisión de paga. Somos la única del mundo, entonces nos han hecho competir con un brazo amarrado porque Telmex le está ganando a las otras”, señaló.

☀️ También puede interesarte: Responde AMLO a Jorge Castañeda: ‘Tengo la conciencia tranquila’

“Luego dicen que Telmex es monopolio, no es cierto, no es monopolio. Es preponderante porque logró dominar en la televisión móvil, habiendo sido la segunda en entrar al mercado y ahorita tiene liderazgo”, señaló.

Para finalizar añadió que actualmente, en dónde dicen que son preponderantes, la telefonía fija, cuentan con un 30% a 35% de participación de mercado.