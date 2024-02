Un mexicano entre las víctimas del tiroteo en Nueva York

El día lunes 12 de febrero tuvo lugar un tiroteo en la estación Mount Eden en el Bronx de Nueva York, el cual dejo varios heridos, así como a una persona de origen mexicano sin vida a causa de una bala perdida.

El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, confirmó esta información y detalló en sus redes sociales que la víctima era originaria de Tehuacán, Puebla.

La víctima, identificada como Obed Beltrán Sánchez, perdió la vida luego de ser alcanzado por balas perdidas en medio del tiroteo que presuntamente se dio por un conflicto entre dos bandas rivales. Se indicó además que el consulado está ofreciendo apoyo y asesoría a la familia de Obed.

Alrededor de las 4:30 de la tarde del lunes 12 de febrero, se desató una balacera en un andén del metro en el distrito del Bronx, en un momento donde las estaciones de la ciudad se encuentran llenas de niños que regresan a casa de la escuela y de trabajadores que vuelven a su hogar.

Dos de los implicados en el tiroteo fueron captados por cámaras de seguridad de la zona y son buscados por las autoridades tras dejar a una persona sin vida y a varios heridos, entre los que se encuentran dos menores de 14 y 15 años, así como tres adultos.

De acuerdo al director de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York, Michael Kemper, los disparos comenzaron cuando el tren llego a la estación y descartó la posibilidad de que se tratara de un tiroteo al azar.

On Feb 12 at 4:35pm, the 2 males below were on the northbound #4 Train platform at the Mt. Eden Station where 6 people were shot—with 1 killed. @NYPDDetectives are seeking to identify these 2 individuals pictured. DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. All calls are confidential. pic.twitter.com/i3YAJBLZd0

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 13, 2024