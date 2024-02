Miércoles de Ceniza, “no está peleado” con el Día del Amor y la Amistad

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- El Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, “no está peleado” con el Día del Amor y la Amistad, destacó el Obispo de la Diócesis de Victoria Óscar Efraín Tamez Villarreal, sin embargo, hizo un llamado a no perder el sentido de estas dos celebraciones.

Por una parte, señaló que el ayuno marcado en el Miércoles de Ceniza por la Iglesia Católica debe llevar a la caridad, ya que si no, dijo, sería solo una dieta.

“En un mensaje de Cuaresma del Papa Benedicto XVI y luego también el Papa Francisco decía: un ayuno sin caridad es una dieta”, refirió.

“El ejercicio del ayuno que nos lleve precisamente a la caridad”, recalcó.

Tamez Villarreal mencionó que este miércoles empieza un tiempo muy marcado dentro de la vida de la iglesia que es el tiempo de Cuaresma; “empieza con un signo público que le da nombre al día que es el Miércoles de Ceniza”.

Dijo que el sentido del Miércoles de Ceniza es el signo de la penitencia y también de la conversión.

“Se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento cuando una persona, una comunidad, empezaba un proceso de conversión que era marcado especialmente por la vestimenta y también por la ceniza”.

“Está marcado el día de mañana, es una celebración para los fieles que deseen participar, todas las iglesias tendrán los horarios acostumbrados de misas algunos con unos horarios más pero también habrá imposición de cenizas, en unas cada hora en otras cada media hora”.

Tras señalar que cada parroquia ha hecho las publicaciones correspondientes señaló; “es un día de ayuno y de abstinencia, el sentido del ayuno es experimentar un poco el hambre, que nos haga experimentarnos y descubrirnos necesitados”.

“Abstenernos de algo, que antiguamente lo que se pedía era privarnos de carnes rojas que era los platillos más caros, hoy se pide que nos privemos de algo que nos ayude a acercarnos primeramente a Dios y sobretodo al próximo”, recalcó.

El Obispo de la Diócesis de Victoria consideró que se ha ido cambiando un poco el sentido del Miércoles de Ceniza porque antiguamente, sobre todo el privarse de las carnes rojas, eran las cuestiones más caras, esa era una manera de ofrecer el sacrificio.

“Y el ayuno hoy tiene más sentido, el hacer un ejercicio de caridad, por eso les decía privarnos de algo nosotros que nos lleve a acercarnos a Dios y acercarnos al prójimo, más que el ayuno es el ejercicio de la caridad, aunque el ayuno es personal en el sentido que me ayude a sentirme necesitada y el ayuno se lleva precisamente al ejercicio de la caridad”, recalcó.

Y por cuanto al Día del Amor y la Amistad, dijo que ya está muy marcado por la cuestión comercial, cuando el sentido original del día es el recalcar y remarcar el sentido de la amistad.

“Creo que no están peleados, es simplemente el sentido, y creo que remarcar lo que es el sentido verdaderamente de la amistad y del amor de las personas y no tanto que se manifieste sólo en cuestiones de regalos no quedarnos solo en el sentido comercial, no están peleados”, concluyó.