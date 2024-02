Se compromete AMLO a respetar resultados de elecciones

Agencias

Aunque los resultados no favorezcan a su partido Morena, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que respetará los resultados en las elecciones del próximo dos de junio.

López Obrador refrendó el ejercicio de democracia que se llevará a cabo en los próximos meses, donde la ciudadanía elegirá al próximo presidente de México, y recalcó que “se tiene que obedecer” al pueblo, “porque esa es la democracia”.

El que manda es el pueblo

Indicó que en la democracia es así, es el pueblo es el que manda. “Hay que pensar en la canción de Chava Flores, pero hay que pensar en la canción de Chava Flores, qué le tiras cuando sueñas mexicano”, indicó.

Mencionó que “el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar, y lo voy a decir la voz de pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia, y ya”, puntualizó.

En pueblo lo ha salvado muchas veces

Recalcó que el pueblo de México es el que lo ha salvado en muchas ocasiones durante du trayectoria política.

“Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Cuando me destituyeron, ¿quién me sacó a flote? El pueblo; cuando estaba muy difícil la situación en Tabasco al inicio del movimiento, ¿quién nos acompañó? El pueblo; cuando la ola azul, cuando era candidato, ¿quién me respaldo? El pueblo, en especial los de Iztapalapa”, declaró.

Más de 97 millones de mexicanos votarán el2 de junio

El próximo 2 de junio México tendrá las elecciones más grandes de su historia, cuando más de 97 millones de personas están llamadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluyendo la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.