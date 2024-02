Selección de Nigeria recibe premio, pese a perder la Copa Africana

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, recibió este martes a la selección de fútbol del país para regalar a cada jugador un piso y un terreno, pese a perder la final de la última Copa Africana de Naciones por 2-1 ante Costa de Marfil.

Pese a la derrota durante la final, Tinubu dijo mostrarse orgulloso por el trabajo de la selección, y les agradeció por ello.

«No es fácil asumir una pérdida, especialmente cuando las expectativas son altas, pero habéis demostrado deportividad, resistencia y espíritu de equipo a lo largo del torneo», dijo Tinubu ante los jugadores.

«Como equipo, nos enseñasteis lecciones sobre resiliencia, unión, diversidad y emoción en juegos competitivos», añadió el mandatario.

Thank you Nigerians…we are back home…thank you for the love🙏🏾🇳🇬⚽️ #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain pic.twitter.com/TvOIuh98jK

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) February 13, 2024