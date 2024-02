Colapsa iglesia en Filipinas, deja como saldo una muerte y más de 50 heridos

Una mujer murió y al menos 53 personas resultaron heridas el miércoles en Filipinas por el colapso de un balcón en una iglesia llena de fieles que celebraban la misa del Miércoles de Ceniza, dijeron responsables locales.

Una mujer de 80 años murió por heridas en el pecho en un hospital local, dijo Gina Ayson, jefa de defensa civil de la ciudad de San José del Monte, ubicada cerca de la capital Manila.

Unas 400 personas asistieron a misa en la iglesia de San Pedro Apóstol, donde parte del suelo de madera se derrumbó porque «probablemente estaba sobrecargado», indicó Ruben Fortun, responsable de gestión de desastres municipal. Ayson acotó que el balcón de madera del templo había sido debilitado por las termitas.

BREAKING NEWS: 1 dead in St. Peter the Apostle Church ash Wednesday tragedy in San Jose del Monte, Bulacan, SJDM Mayor Art Robes says.

80-year old Luneta Morales did not survive injuries she sustained when the second floor of the church collapsed this morning during an Ash… pic.twitter.com/xFbl5qkcVt

