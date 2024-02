Revelan impactantes imágenes del accidente aéreo en Florida

STAFF ED.-

El viernes 9 de febrero, un avión privado de pasajeros con cinco personas a bordo se estrelló en la interestatal 75 cerca de Naples, Florida, causando la muerte de al menos dos personas.

Nuevas imágenes del accidente muestran el avión volando bajo antes de estallar en llamas tras estrellarse en la autopista y colisionar con un vehículo en tierra.

Dashcam footage shows Friday's deadly jet crash that happened on I-75 near Naples Florida.

Looks like the pilot came very close to avoiding the wall. But close only counts in horseshoes and hand grenades I suppose…#Florida #Naples #flying #jet #plane #aviation #highway… pic.twitter.com/9uBEH13Od1

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) February 13, 2024