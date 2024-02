Agencias

Este fin de semana, en la Ciudad de México, algunos afortunados tendrán la oportunidad de presenciar el estreno mundial de un concepto único e interesantísimo, que más que aferrarse a la nostalgia de las glorias del pasado busca revisitar lo que se ha construido.

En esta ocasión, dos mundos que al parecer son opuestos se tocan y encuentran con el fin de desarrollar nuevas formas de expresión. Se trata de la Orquesta Sinfónica de Minería, en su versión “Pops”, que el 18 de febrero presentará el concepto “Maiden Orchestra”.

Es decir, una versión reimaginada de Iron Maiden en un concepto totalmente sinfónico. La idea de esta propuesta fue de Atto Attie, miembro de la Orquesta 24 Cuadros y anteriormente integrante de la banda de heavy metal Raxas, quien platicó un poco sobre lo que significa esta nueva aventura que sorprenderá a más de uno.

Sobre cómo surgió la idea, el músico indicó que salió “de aquellos años de la adolescencia, cuando Iron Maiden era mi banda favorita; aprendí a tocar el bajo por la influencia de Steve Harris, además de que siempre me gustó la música clásica”.

“Pasaron las décadas y muchos artistas llevaron sus conceptos al terreno de lo sinfónico: Metallica, Deep Purple, El Tri, Cerati, pero en realidad no me llamaron mucho la atención, porque al final de cuentas era la banda tocando. Sónicamente, aunque tenías las guitarras, la batería, el bajo y la voz, por atrás tenías un arreglo de cuerdas”, añadió.

“Mi idea siempre fue que el lenguaje fuera cien por ciento sinfónico; en esta ocasión no va a haber banda en el escenario. No va a haber guitarras, no va a haber bajos, no va a haber batería, y va a ser con Minería Pops, o sea la Orquesta Sinfónica de Minería”, recalcó sobre este innovador evento musical.