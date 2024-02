Al menos una persona perdió la vida y 21 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido este miércoles al finalizar el desfile de celebración del Super Bowl en la ciudad de Kansas City, Misuri.

Entre los 21 heridos de bala, ocho están considerados en inmediato peligro de muerte, siete con heridas potencialmente mortales y seis con heridas menores, detalló el jefe del Departamento de Bomberos de Kansas City, Ross Grundyson, señalando que el número de víctimas puede aumentar.

La jefe del departamento local de Policía, Stacey Graves, informó que arrestaron a una tercera persona durante el suceso, que se suma a las “dos personas armadas” detenidas de las que se había informado previamente.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5

— Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024