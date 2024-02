Es detenido el joven que mató a mexicano en tiroteo dentro del Metro de Nueva York

El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, reveló que ya fue detenido uno de los presuntos agresores armados que durante un enfrentamiento con una banda rival en el metro de Nueva York mató al mexicano Obed Beltrán Sánchez. A través de sus redes sociales, el diplomático informó sobre la comunicación que sostuvo con autoridades de la policía de Nueva York que llevan a cabo las investigaciones de estos hechos ocurridos el pasado martes.

“Me informan altas autoridades del Departamento de Policía de Nueva York que acaban de detener a un presunto responsable del homicidio de Obed Beltrán. Siguen investigando hasta dar con todos los responsables. No habrá impunidad”.

Beltrán Sánchez de 35 años de edad, era originario de Puebla que murió a causa de impactos de bala en pecho y rostro durante el tiroteo registrado en una estación del metro de Nueva York, en el que además resultaron lesionadas cinco personas. La Cancillería mexicana mantiene comunicación con los familiares de este migrante, cuyos restos podrían ser repatriados en los próximos días una vez que concluyan los trámites administrativos consulares.

Las autoridades detuvieron a un joven de 16 años en relación con el violento tiroteo la estación Mount Eden Avenue, ubicada en el barrio de Bronx, durante la hora pico, que resultó en la muerte de un transeúnte inocente y dejó a otras cinco personas heridas esta semana, informaron fuentes policiales.

NYPD: Most Wanted. Help us catch a murderer. Someone, somewhere, knows something. Have any info? DM @NYPDTips, or call 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/2he1P1mnwK

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 13, 2024