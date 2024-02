Agencias

“Love is in the air”. Pero entre estas parejas, el amor no es lo único que se respira. Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, Victoria y David Beckham y Rosie Huntington-Whiteley y Jason Statham demuestran que un look coordinado no tiene que ser cursi ni obvio, simplemente se trata de tener la misma vibe.

Reconocidas por sus románticas historias de amor y múltiples talentos, pero también por su impecable estilo, estas “celebrity couples” son la inspiración perfecta para tu próxima date… y es que aunque ya fue el Día de San Valentín, sabemos que los días de citas aún no terminan.

ROSIE Y JASON: NEUTROS Y TAILORING

Esta pareja suele lucir tonos muy tranquilos, si bien no llevan exactamente los mismos tonos, sí combinan texturas y su estilo. Algo que suelen hacer es usar un color en prendas diferentes, por ejemplo si él lleva pantalones negros, ella usa una blusa del mismo tono.

NICOLA Y BROOKLYN: Y2K Y CLÁSICOS

La joven pareja de casi recién casados tiene un estilo envidiable, algo que no es sorpresa pues ambos son figuras reconocidas dentro del mundo de la moda. A simple vista sería complicado apreciar que la pareja coordina su vestimenta, pero cuando se les pone atención es fácil ver sus patrones.

DAVID Y VICTORIA: ELEGANCIA Y OFF-DUTY

Aquí ya estamos hablando de la “golden couple” de los look a juego. Y es que el exfutbolista y la exspicegirl siempre han destacado a la hora de lucirse con sus outfits. Ellos suelen coordinarse de todas las meneras posibles, a veces con tonos opuestos y otras con prendas idénticas.