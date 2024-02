Piloto mexicano revela que hay un ovni gigante observándonos

El video de TikTok en donde un piloto revela que hay un OVNI gigante observándonos, está causando revuelo en la red social y, es que el hombre contó la historia de lo que vio en febrero del 2023, durante uno de sus últimos vuelos.

En el clip que se compartió en la cuenta de TikTok, ‘Los Secretos Revelados’, el hombre cuenta que acababan de nivelar sobre Querétaro, cuando de pronto, en la oscuridad total, se vio una barra de luz, que al inició confundió con ‘Starlink’, de Elon Musk, pero después observó que tenía una forma extraña.

Un OVNI no es un pin… marciano, es algo que no es identificado, el pedo es que la gente asocia OVNI con marciano, una madre que te va a comer, entonces no, es algo que está ahí y nadie sabe qué es”, contó.

El piloto detalló que el tamaño de lo que vio era gigante, ‘como el doble de Querétaro’ y lo que hizo fue reportarlo para saber si era algún satélite, pero no había nada reportado.

Se mete un avión de Iberia y dijeron que también lo estaban viendo, en eso, entra otro avión de otra empresa y dicen que también. Hay muchas historias de esto porque lo ven muchos pilotos”, enfatizó.

¿Tecnología humana u OVNI?

El piloto aseveró que en realidad él pensaba que se trata de alguna tecnología humana y que dudó que fuera algo que vino a ‘encontrarnos’.