Shakira lanza su nuevo álbum «Las mujeres no lloran»

Shakira anunció el lanzamiento de su próximo álbum, ‘Las mujeres no lloran‘, el cual verá la luz el 22 de marzo.

Es notable que este será su primer disco en formato vinilo, marcando un hito en su carrera.

Las mujeres ya no lloran.

(Women no longer cry)

Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso.

La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico.

— Shakira (@shakira) February 15, 2024