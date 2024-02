Cabeza de Vaca: “Intentan doblegarme de manera cobarde, metiéndose con mi familia”

Rogelio Rodríguez Mendoza.

El exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció que intentan doblegarlo “de una manera desesperada, desalmada y cobarde metiéndose con mi familia”.

A través de un video en sus redes sociales, advirtió que, pese a ello, no se va a doblar.

Involucran a la familia de Cabeza de Vaca

La reacción del panista, candidato a una diputación federal por la vía plurinominal, se dio luego de que se diera a conocer que un juez del Estado de México libró una nueva orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presuntamente las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) , involucran también a la esposa, la madre, la suegra y hermanos del exmandatario tamaulipeco.

«Ahora de una manera desesperada, desalmada y cobarde intentan doblegarme metiéndose con lo más valioso y sagrado que puede tener un hombre: su familia. Se meten con mi madre, con mi esposa y otros familiares, ya no saben qué inventar, ni cómo frenarme», acusó.

Y añadió: “se les olvida que aquí, aquí nadie se dobla, aquí nadie se vende».

☀️ También puede interesarte: Logra la FGR nueva orden para apresar a Cabeza de Vaca

Regresa persecución política

Cabeza de Vaca dijo que justo cuando están a punto de comenzar las elecciones, regresa la persecución política en su contra , como ocurrió hace tres años que intentaron desaforarlo como gobernador.

“La vil persecución política regresa tal y como lo hicieron hace tres años, cuando me desaforaron de una manera ilegal; fabricándome delitos en base a mentiras y documentos que el mismo presidente de la República ha dicho que son apócrifos, falsos y fue la Suprema Corte de la Nación, quien al final de cuentas me dio la razón, pero no conforme con eso vinieron los ataques, las calumnias y las denuncias dónde involucraron a empresarios que hoy están absueltos de todos los cargos, a pesar de que uno de ellos estuvo en la cárcel durante más de dos años de una manera ilegal e injusta», mencionó.

A pesar de ello, añadió, “el tiempo y la ley nos dieron la razón. En pocas palabras, les hemos ganado todas».

Advirtió que : “Vamos echados para adelante y los invito a que sigan alzando la voz, a que salgamos a defender nuestras libertades y nuestras instituciones, defendamos nuestra democracia».