“Los electores no saben votar cruzado”: Guillén

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Los electores no saben votar cruzado, afirmó la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Las declaraciones de Guillén Vicente

En entrevista refirió que, la historia de las elecciones en México demuestra que los electores votan por un solo partido y no por varios.

“Yo creo que con la elección presidencial va a suceder lo que pasa en todas las elecciones presidenciales, se van a concentrar (los electores) en dos elecciones: la de presidente de la República y la de presidentes municipales” detalló.

Y añadió: “así es, así ha sido. Es muy difícil el voto cruzado, también porque la gente no está muy interesada.

Las personas lo que quieren es salir rápido de la mampara y se van con el primero que agarran. Eso es lo que he visto, esa es mi experiencia, he visto muchas elecciones en todo el país”.

En ese sentido, la también exlegisladora federal consideró que, los candidatos al senado, y a las diputaciones federales y locales, no influirán en el voto.

Guillén se mantiene en el PRI

La líder priista comentó que, a pesar de todo lo que el PRI ha perdido, ella se mantienen dentro de su partido porque le ha dado mucho, “y estoy regresando la copa”.

“Yo creo que el PRI, lo que queda del PRI, se va a mantener en el PRI. Habrá que ver las encuestas, qué sucede dentro de los partidos que se van a separar en otra elección y se van a juntar en otra elección. O sea yo puedo estar como observadora porque me interesa la política y obviamente me interesa lo mío, yo estoy atendiendo al PRI, a los priistas y no veo absolutamente ninguna desbandada en este momento” dijo.