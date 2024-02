Registran sismo de magnitud 5 con epicentro en Guerrero

Durante la tarde de este sábado 17 de febrero se registró un sismo de magnitud 5 con epicentro al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero, el cual tuvo saldo blanco.

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el temblor se localizó a 23 kilómetros de Coyuca de Benítez a las 18:01 h. Como consecuencia se activó alerta sísmica en la Ciudad de México.



El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no hubo daños tras este movimiento sísmico.

“Sobre el temblor en la Costa Grande de Guerrero, con epicentro a 24 km de Coyuca de Benítez, me informa la gobernadora Evelyn Salgado que habló con el presidente de ese municipio, Ossiel Pacheco Salas, y afortunadamente no hay daños; tampoco en Morelos ni en la Ciudad de México”, enfatizó.

Sobre el temblor en la Costa Grande de Guerrero, con epicentro a 24 km de Coyuca de Benítez, me informa la gobernadora Evelyn Salgado que habló con el presidente de ese municipio, Ossiel Pacheco Salas, y afortunadamente no hay daños; tampoco en Morelos ni en la Ciudad de México.



Por su parte, el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, señaló que el sismo “prácticamente no se percibió en la Ciudad de México”.

Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica.

No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños.

— Martí Batres (@martibatres) February 18, 2024