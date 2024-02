¿La Cuaresma trae beneficios para la salud?

La Cuaresma es considerada una de las etapas más importantes en el calendario litúrgico de las iglesias católicas y ortodoxa, apuntándose como un tiempo para la reflexión y el arrepentimiento.

Una de las principales características de este periodo es la abstinencia del consumo de carne que si bien, solía ser restringido fuertemente, se fue suavizando con el tiempo. No obstante, el llevar una alimentación más ligera durante la Cuaresma podría aportar beneficios más allá de lo espiritual.

¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma es un periodo que consta de 40 días, los cuales hacen referencia a los 40 días que pasó Jesús en el desierto, los 40 años de los profetas Elías y Moisés en la montaña y los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto.

En un principio, durante los días de Cuaresma, solo se permitía el consumo de pan, vegetales, sal y agua, según las instrucciones dadas por el obispo Clemente de Roma.

Mas adelante, durante la Edad Media, los nobles impulsaron el consumo de aves de caza y pescados durante estos días, bajo la interpretación de que solo los animales que pisaron la tierra por la que anduvo Cristo deberían ser evitados en la zona.

“La gente pobre que no tenía alimento de los campos de siembra ni tampoco tenía alimento de los animales de crianza, ¿Qué hacía? Pues simplemente tengo hambre, voy al lago, echo mi anzuelo y eso es lo que comía, de tal manera que el pescado era el alimento de los pobres”, explica el sacerdote José de Jesús Aguilar.

¿Las prácticas cuaresmales traen beneficios para la salud?

Más allá del beneficio espiritual que pueda traer a algunos, el seguimiento de la Cuaresma puede aportar beneficios para la salud física y mental de las personas.

De acuerdo a un estudio hecho por la Universidad de Bari, los ayunos promovidos durante la época ayudan a desintoxicar el organismo. Además, se sabe que el consumo de carnes rojas podría estar vinculado con ciertas inflamaciones de los órganos internos, las cuales disminuyen al frenar el consumo de carne y sustituyéndola por proteína blanca.

Beneficios para la salud mental

La reflexión, parte importante de la Cuaresma, es también una práctica que puede ayudar a mejorar la salud mental.

La Asociación Americana de Psiquiatría señala que dedicar un tiempo a la meditación y a la introspección permite reducir los síntomas del estrés, así como de la ansiedad.

“No es que se nos prohíba comer carne porque nos haga más pecadores, sino porque es muy apetitosa. Si no eres capaz de decirle que no a un par de tacos, no vas a poder decirle que no a tentaciones más fuertes, de tal manera que la vigilia nos ayuda a hacer que nuestra voluntad actúe conforme nosotros queremos, para nuestro bien”, concluye el sacerdote Aguilar.