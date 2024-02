Voy a entregar la banda a una mujer que se llama ‘justicia’: AMLO

Nuevamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se irá tranquilo al concluir su sexenio, declarando que entregará la banda a una mujer llamada «justicia».

Las declaraciones de AMLO

Tras afirmar que entregará la estafeta del gobierno federal a una persona que piensa como él, el mandatario retomó el tema durante la entrega de certificados de reconstrucción del patrimonio cultural en Puebla.

En dicho acto, López Obrador puntualizó que se va del gobierno de México por tres razones fundamentales.

«Me faltan poco más de 7 meses para terminar mi ciclo, me voy a ir muy contento. Me voy por tres cosas, porque soy maderista y todos debemos respetar el sufragio efectivo, no reelección. Segundo, está garantizado el relevo, lo dije ayer, lo dije en la costa de Guerrero, que voy a entregar la banda a finales de septiembre a una mujer que se llama justicia y voy a estar muy tranquilo porque va a continuar la transformación» explicó.

Finalmente, como tercer motivo para no quedarse en el gobierno, dijo que no hay que tenerle apego «ni al poder ni al dinero», porque no son la felicidad.

☀️ También puede interesarte: ‘Marcha por la democracia’ busca que regresen los corruptos: AMLO

Apoya la huelga en instalaciones de Audi

López Obrador aprovechó su presencia en Puebla para expresar que confía en que se levante la huelga en las instalaciones de la empresa Audi.

«De acuerdo a lo que me dice Sergio -Salomón Cespedes, gobernador de la entidad- está por resolverse, hoy se va a votar, aprovechó para hacer un llamado a trabajadores y dueños de la empresa automotriz Audi para que lleguen a un acuerdo con justicia y ya se resuelva el problema de esa huelga».