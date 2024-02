Filtran nuevas imágenes del live action de «Lilo y Stitch»

Una usuaria de TikTok que reside en Hawái compartió un video en el que se muestra un poco de las grabaciones de la versión live action de “Lilo y Stitch”, generando gran curiosidad a quienes quieren saber más de esta cinta de Disney.

La usuaria @paulinapullara compartió a través de TikTok un breve video de las grabaciones del live action de la película. Al principio de este aparecen varias niñas que, de acuerdo a comentarios hechos por algunos usuarios, podrían ser las compañeras de Lilo, quienes la molestan en la película.

Posteriormente se ve a personal de la grabación moviendo un carrito de color rosa, así como a una niña vistiendo un overol con una playera roja, quien presuntamente sería Lilo.

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue que en el carrito se puede observar al mismísimo Stitch, que luce prácticamente igual que su versión animada. Este se trata de una escultura que es usada para que los actores tengan una referencia de a dónde dirigir su mirada mientras graban las escenas, las cuales posteriormente serán editadas para añadir a la criatura en movimiento.



☀️ También puede interesarte: Presentan elenco para película de ‘Los Cuatro Fantásticos’

Hasta el momento, se tiene previsto que la película sea estrenada el 10 de mayo de 2024 a través de Disney+ y contará con la participación de Maia Kealoha como Lilo y Sydney Elizabeth Agudong como Nani.

En mayo de 2023 se dieron a conocer algunas imágenes de Lilo en la playa, pero en ese entonces no se logró ver a Stitch. Cabe recordar que la filmación se está realizando en Hawái y que aunque el rodaje se ha mantenido en secreto, algunas personas han logrado captar imágenes del live action.

Those are my pictures. Even, a video. https://t.co/DWXBkdEOig pic.twitter.com/TGjIVf817r

— hawaii isla 808 (@hawaii_isla808) May 8, 2023