Salieron en Victoria a defender la democracia

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Integrantes de diferentes organizaciones civiles se reunieron esta mañana de domingo en la Plaza Juárez de esta Ciudad Capital para denunciar que el voto libre está en riesgo, por lo que hicieron un llamado público «a todos los mexicanos» para defender la democracia.

Se reúnen para defender la democracia

“Nos hemos juntado para defender la democracia de este país, no podemos perder eso, el poder de tener democracia real, que el INE siga siendo autónomo, que no lo maneje el Presidente, que no lo maneje el Gobierno, necesitamos el México que tenemos, libre”, manifestó la representante de la organización Poder Ciudadano en Tamaulipas Florentina González Alanís.

Fueron alrededor de 200 ciudadanos los que se reunieron con pancartas, típicos y cartulinas en mano a las 10:00 de la mañana en la Plaza Juárez para posteriormente cantar el Himno Nacional Mexicano en las escalinatas de Palacio de Gobierno.

Concentración se dio en más de 117 ciudades

Después de señalar que de manera simultánea la concentración de ciudadanos se llevó a cabo en más de 117 ciudades del país y en el extranjero como en Europa y Estados Unidos, la Coordinadora de la organización Poder Ciudadano en Tamaulipas puntualizó; “estamos defendiendo las leyes, las instituciones, los derechos humanos, todo lo que ampara la Constitución”.

Y agregó; “en sí estamos defendiendo al país, que siga siendo una República, que sigan siendo los tres poderes autónomos como deben de ser”.

Durante la entrevista, González Alanís hizo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar el próximo dos de junio.

Invitan a que salgan a votar

“Nuestro voto tiene mucho poder, necesitamos que la gente entienda que el voto vale, que hay que defenderlo el dos de junio, necesitamos incorporarnos y sumarnos como voluntarios, como observadores en el INE, está abierta la inscripción en el INE para que todos se sumen”, señaló.

Para concluir la entrevista, la Coordinadora de Poder Ciudadano en Tamaulipas recalcó; “ lo único que nos va a llevar a sacar este país adelante es el voto del dos de junio, los invitamos a que se sumen, esto es de los ciudadanos, esto es de todos los mexicanos que queremos este país”.