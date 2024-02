La polémica entre Chiquis Rivera y su tío Juan Rivera sigue generando controversia, y ahora la hija de Jenni Rivera ha respondido con indignación a las acusaciones de su tío, quien insinuó que ella podría estar involucrada en la muerte de su madre.

En un mensaje compartido en redes sociales, la cantante de música regional mexicana expresó sentirse «triste» pero no sorprendida por las declaraciones de su tío Juan a Gustavo Adolfo Infante, quien afirmó tener pruebas que apuntarían a su culpabilidad.

El rumor se originó a raíz de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que Juan Rivera le mostró un correo electrónico que supuestamente Jenni Rivera había enviado. En dicho correo, la ‘Diva de la Banda’ expresaba preocupación por las acciones de su hija Chiquis y mencionaba el temor de ser objeto de un atentado.

Según Infante, Juan Rivera habría enviado una advertencia a Chiquis, indicándole que, si no cesaba en ciertas acciones, revelaría el contenido comprometedor del correo electrónico de Jenni.

En respuesta a las acusaciones sobre su supuesta implicación en la muerte de su madre, Chiquis Rivera recurrió a sus redes sociales para hacer frente a las afirmaciones.

Con un evidente tono de molestia y desilusión, Chiquis expresó su profunda tristeza por las acusaciones que circulan sobre ella, calificándolas de absurdas. No obstante, también dejó claro que las declaraciones de su tío Juan Rivera no la sorprenden en absoluto.

Chiquis manifestó su indignación frente a las acusaciones, mencionando que ya no le sorprende nada y que incluso le generaron una sensación de presión emocional.

“Desafortunadamente ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión, porque dije ‘cómo se les ocurre querer decir algo así’ con esas cosas no se juega», declaró.