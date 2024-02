Hombre pierde la vida al tomarse una selfie con un león

Un hombre identificado como Prahalad Gurjar de 38 años, perdió la vida, luego de ser atacado por un león en un zoológico de la India. De acuerdo a los primeros reportes, la persona intentaba tomarse una «selfie» con el felino cuando fue agredido.

Hasta el momento se ha dado a conocer que el 15 de febrero, un hombre escaló el muro del Parque Zoológico Sri Venkateswara de Tirupati, una ciudad de la India, aparentemente para tomarse una foto. Esto, pese a las advertencias que le realizó uno de los empleados del recinto.

Según reportes periodísticos, Prahalad brincó una barda del zoológico y logró entrar a la jaula de un león que lleva por nombre Dongalpur. Fue entonces que el hombre de 38 años intentó tomarse la fotografía, pero el felino lo atacó tras darse cuenta de su presencia.

De acuerdo al zoológico, el león mordió al sujeto en el cuello y aunque el hombre había logrado librarse y subirse a un árbol, el animal volvió a atacarlo. Personal del lugar intentó ayudarlo, pero finalmente, Prahalad fue arrastrado por el felino, perdiendo la vida.

El investigador Sudhakar Udumula compartió en su cuenta oficial de X una serie de videos posteriores al hecho, en los que se observa cómo es que el felino permaneció encerrado, mientras personal del sitio realizaba las labores necesarias.

Tras ataque en el que falleció Prahalad Gurjar, el Parque Zoológico Sri Venkateswara dio a conocer que es la primera vez que ocurre un hecho así dentro de sus instalaciones. En este sentido, el recinto se comprometió a revisar las medidas de seguridad con las que se cuentan a fin de que algo como esto no vuelva a suceder.

Man dares lion for a selfie, jumps into enclosure, gets mauled.

40-year-old Prahlad Gujjar jumped into a lion enclosure for a selfie in Tirupati SV Zoo park. He also behaved in a way to provoke the lion. After the lion attacked him, he made an in vain attempt to save himself by… pic.twitter.com/4vWaRNkSZM

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) February 15, 2024