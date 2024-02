Prueba estas dos bebidas coquette

Agencias

“Love is the air” y no hay nada mejor que compartir una deliciosa bebida con nuestras amigas o seres que amamos. Por eso, en este mes del amor, una de las cafeterías más famosas del mundo se encargó de traernos unas bebidas muy coquette y deliciosas, pero ellos no son los únicos que pueden hacerlas.

Las bebidas especiales se llaman Cupid Cream Shaken Tea Fresa & Hibiscus y el Cupid Frappuccino Fresa & Menta, una fusión de sabores que prometen ser super sweet y llenarnos de amor. Y aunque las bebidas solo estuvieron disponibles hasta el 15 de febrero, aquí te decimos cómo recrearlas.

•Cupid Cream Shaken Tea Fresa & Hibiscus

Si te gusta lo dulce, pero con un toque de frescura, esta limonada es la ideal para ti, la fusión de los sabores de la pitaya y la fresa son simplemente inexplicables, además del suave, pero presente sabor a vainilla.

Necesitas: una pitaya, cuatro fresas, una taza de té verde, una cucharadita de esencia de vainilla, endulzante al gusto y hielo

Preparación: primero corta y lava las frutas, luego raspa la pulpa de la pitaya con un cuchillo y colócala en una licuadora. Corta las fresas y agrégalas a la licuadora, después agrega el té, el endulzante y la esencia de vainilla. Licúa hasta que quede suave y agrega hielo.

• Cupid Frappuccino Fresa & Menta

Si te encanta lo dulce y lo cremoso, vas a amar esta bebida, no sólo se ve súper linda, sino que el sabor del mocha blanco combinado con la fresa es todo lo que no sabías qué necesitabas probar.

Necesitas: un shot de espresso, dos tazas de leche de tu elección, dos cucharadas de salsa de chocolate blanco, dos tazas de fresas congeladas, media taza de hielos y endulzante al gusto

Preparación: Agrega las fresas, la leche, y el hielo a la licuadora y licúalo hasta que quede suave. Agrega el shot de espresso, la salsa de chocolate y el endulzante, luego licúa un poco más. Súrvelo en tu vaso favorito y si quieres puedes agregarle crema batida.