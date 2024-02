Cantaron con el corazón

Valeria Maldonado

La tarde del día de ayer, el talento de un grupo de jóvenes se hizo presente en el auditorio “Cantú Leal” de la Casa del Arte, esto al presentar el concierto llamado “Corazones Rotos”. La cita fue a partir de las seis de la tarde y abierta al público en general, por lo que asistieron personas de diversas edades interesadas tanto en la música como en los eventos culturales.

El concierto fue dedicado a todos esos amores que no se han podido superar o que no fueron correspondidos. La idea para este show musical surgió en la víspera del 14 de febrero, pero visualizando que el amor no siempre es como se muestra en las películas románticas.

La velada inició con el tema “506” de Morat y Juanes interpretada por todo el grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); quien se encargó de abrir las interpretaciones en solitario fue Victoria Nava de la Carrera de Negocios Internacionales con “La gata bajo la lluvia”.

Con “Si no te hubieras ido”, el joven Maye López de la carrera de Ciencias de la Comunicación subió al escenario para ofrecer su presentación; la siguiente voz en cantarle al desamor fue Jesús Betancourt (el único integrante del grupo que aún pertenece a la preparatoria) con el tema “Fantasmas”.

También de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Ismael Aguilar interpretó “Ya lo sé que tú te vas”; recordando al clásico “Vaselina”, la joven estudiante de la carrera de Lingüística Aplica, Paulina Busdesok interpretó “Hopelessly devoted to you”.

Kati Ávila, de Ciencias de la Comunicación, cantó su versión del tema “Hasta la piel”; después, de la misma carrera, la joven Helen Ávila presentó la canción “Hate you” (versión en español). La joven Valentina Turrubiates fue quien cerró estas presentaciones con el tema “Se me olvidó otra vez”.

Para finalizar el concierto todos los integrantes subieron al escenario para presentar el tema “Mamma Mia!” (versión Glee). Posteriormente Sergio Rivas, director del taller de canto e interpretación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) agradeció a los presentes por su asistencia.