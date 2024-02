Viejo satélite chocará contra la Tierra esta semana

Un viejo satélite perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA) identificado como el ERS-2 estaría por reingresar a la atmósfera terrestre este miércoles, quemándose antes de estrellarse contra la Tierra.

La Oficina de Desechos Espaciales de la ESA, junto a una red de vigilancia internacional, han monitoreado de cerca el satélite ERS-2, estimando su regreso a la tierra alrededor de las 5:14 de la mañana de este miércoles, con una ventana de incertidumbre de 15 horas.

Dado que este reingreso es considerado “natural”, la agencia ha señalado que no es posible determinar con exactitud donde y cuando reingresara el satélite, el cual comenzará a arder una vez que entre a la atmósfera.

If you live in Central Europe tonight will be your chance to wave goodbye to the ERS-2 satellite before its reentry👋🛰️ https://t.co/g869I1MjDm

La incertidumbre sobre el momento exacto del reingreso del satélite se atribuye a la actividad solar impredecible, misma que puede afectar la densidad atmosférica terrestre, así como la trayectoria del objeto. Cabe destacar que la ESA ya ha experimentado impactos similares, como la del satélite Aeolus en julio de 2023.

El ERS-2 tiene una masa estimada de 2 mil 294 kilos y se asemeja en tamaño a otros desechos espaciales que ya han reingresado a la atmósfera terrestre. Se espera a que la mayoría de los fragmentos del satélite se quemen a unos 80 kilómetros de la superficie Terrestre, cayendo probablemente en áreas oceánicas.

ERS-2 spotted! 📸🛰️

The ESA satellite is on a tumbling descent that will lead to its atmospheric reentry and break up this week.

These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.#ERS2reentry pic.twitter.com/GTuubP6apJ

— ESA Operations (@esaoperations) February 19, 2024