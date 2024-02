Quería tomarse una selfie con el león y lo mata

STAFF ED.-

Un hombre de 38 años, identificado como Prahalad Gurjar, sufrió un trágico destino en un zoológico de la India cuando intentaba tomarse una selfie con un león.

Gurjar logró ingresar al recinto de los leones al traspasar una cerca de siete metros.

Una vez dentro, trató de fotografiarse con un león viejo, que lo atacó al sentirse amenazado.

A pesar de sus intentos por escapar, el felino lo mordió en el cuello y lo recapturó cuando intentaba subirse a un árbol.

Man dares lion for a selfie, jumps into enclosure, gets mauled.

40-year-old Prahlad Gujjar jumped into a lion enclosure for a selfie in Tirupati SV Zoo park. He also behaved in a way to provoke the lion. After the lion attacked him, he made an in vain attempt to save himself by… pic.twitter.com/4vWaRNkSZM

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) February 15, 2024