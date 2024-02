Indígenas afrontan falta de intérpretes para acceder a servicios

Comunidades indígenas en México denunciaron en este Día Internacional de la Lengua Materna las dificultades que afrontan al migrar a las ciudades debido a la falta de intérpretes de su lengua al español, lo que no les permite acceder a diversos servicios básicos, incluido el servicio médico, lo que pone en riesgo sus vidas.

Las dificultades de no hablar español

Juana Facundo Rodríguez, intérprete de la lengua otomí, relató cómo al llegar a Guadalajara hace 25 años, sufrió de discriminación, indiferencia y una mala atención por parte de los ciudadanos.

Del mismo modo, Facundo Rodríguez dejó su natal Santiago Mexquititlán con los conocimientos básicos del español, idioma que su madre tampoco hablaba, por lo que padecieron dificultades para encontrar una vivienda, acudir a una clínica o hacer trámites escolares.

Fue por este tipo de experiencias que Juana se decidió a ser interprete de su lengua para ayudar a las comunidades, siendo una de las pocas que se dedican a esta labor, pues instituciones gubernamentales carecen de estos servicios.

“En temas de salud, de educación, en muchas ocasiones no hay intérpretes, no nos entienden, muchos de los que venimos de nuestras comunidades, aún no sabemos hablar bien el español y esa es la necesidad principal, el por qué se necesita alguien que sepa conversar con las autoridades correspondientes”, señaló.

Faltan interpretes de lenguas indígenas

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) registra más de 7.3 millones de hablantes de 68 idiomas originarios en México, de los que 23 están en riesgo.

El artículo 2 de la Constitución establece que este grupo poblacional tiene el derecho de recibir la asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura.

La Unidad de Apoyo de Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara funge como puente entre los grupos indígenas de la ciudad y las instituciones públicas ante la falta de servicios de traducción.

Esta institución cuenta con una decena de intérpretes para acompañar a personas indígenas a solicitar servicios de salud en el Hospital Civil de Guadalajara o de índole jurídica, no obstante, muchos de ellos no están certificados para realizar traducciones legales.

Falta de interés de las instituciones

Antonio García Mijarez, de origen wixárika y fundador del Colectivo de Jóvenes Indígenas Urbanos, atribuye la falta de intérpretes en instituciones gubernamentales a la falta de presupuesto y a una falta de interés por parte de servidores públicos para atender a las comunidades indígenas.

“Nos enfrentamos al tema del presupuesto porque hay que pagar a esos intérpretes, pero también hay un problema más grande, que es este racismo institucionalizado que está en los aparatos de justicia, de salud y que es complejo”, denunció.

García destaca que poco atendió a una mujer de su comunidad que llegó a un hospital estatal para atender un dolor que la aquejaba desde hacía tiempo. Al no hablar español y ante la falta de un intérprete, los médicos minimizaron el asunto y pospusieron su cita por meses, fue ahí cuando intervino.

“Había un intérprete de lengua wixárika en ese hospital, pero nos dimos cuenta de que ya no estaba trabajando. A partir de este caso lo volvieron a contratar, pero tiene que ver con que no creen relevante que haya un intérprete, creen que con una comunicación con señas va a quedar la persona atendida”, concluyó.