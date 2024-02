¿Listos para el fin? Ya viene el viernes y el clima lo sabe…

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- A unas cuantas horas de dejar oficinas, aulas y demás centros de trabajo y educativos, los pronósticos del clima lucen inmejorables para disfrutar del fin de semana, tanto con actividades al aire libre como en interiores.

Y es que The Weather Channel nos anticipan unos días de buen calorcito, sin posibilidades de lluvias que puedan arruinar la diversión, además de temperaturas nocturnas que si acaso llegarán a percibirse como agradables frescos.

Para empezar, el viernes se espera una temperatura máxima de 31°C (grados Celsius) y una mínima de 15, con un cielo mayormente soleado por lo que las posibilidades de lluvia son de apenas uno por ciento; qué mejor clima que este para que empiecen las clásicas carnitas asadas norteñas.

La diversión puede continuar el sábado para grandes y chicos en parques, jardines y patios de los hogares ya que tampoco se espera que llueva (tres por ciento de posibilidad apenas), además de que se pronostica un cielo parcialmente nublado y las temperaturas indicadas son de 29/15°C.

Ahora que si son de quienes prefieren los domingos para la convivencia familiar o entre amigos, El Diario MX le informa que no existen cambios significativos en el pronóstico ampliado de TWC; temperaturas de 32/17°C, tres por ciento de posibilidades de precipitaciones pluviales y un día plenamente soleado.

Así que ya lo sabe; es mejor que comience con los preparativos para este fin de semana porque por el clima no va a quedar y luce inmejorable el pronóstico para el entretenimiento y otras actividades, como los deportes al aire libre.